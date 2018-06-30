Denizcilikte gelişime geç adım atan Mersin’de, denizcilik eğitimi 1988 yılında verilmeye başlanmıştır. Kentin dinamiklerinden deniz ekonomisinin gelişmesini bekliyoruz” dedi.

Yeşilboğaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın ulusal kurtuluş ve bağımsızlık savaşında denizlerdeki zaferin ve bağımsızlık sembolü olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "1 Temmuz 1926’da Kabotaj Kanunu ile birlikte kapitülasyonlar kaldırılarak denizlerde ve limanlarda yabancı gemilere tanınan ayrıcalığa son verilerek, kabotaj hakkı Türk gemilerine verilmiştir. Böylece vatandaşlarımız kendi deniz ve limanlarımızda yük ve yolcu taşıma hakkını elde etmiştir. Kabotaj Kanunu denizciliğimizin gelişip büyümesinde büyük rol oynamıştır ” diye konuştu.

Kabotaj Bayramı’nın tarihin çok eski dönemlerinden günümüze kadar, bir deniz ve liman kenti olan Mersin için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Yeşilboğaz, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 1960’lı yıllarından günümüze kadar Mersin’in Kiremithane Mahallesi için özel bir gündür. Tarihin eski dönemlerinde deniz emekçileri olan Kiremithane Mahallesi gençleri gemici, kayık imalatçısı ve onarıcısı, römorkör, kaptan, makinist ve balık ağları onarım ustası olarak çalışıyorlardı. Mersin’de henüz liman yokken iskelelerde, açıktaki vapurlar arasında yolcu ve yük taşıyan römorkların ve mavnaların mürettebatı Kiremithane gençleridir, ustalarıdır. Türk Deniz Kuvvetleri bahriyesinin seçkin Mehmetçikleri Kiremithane gençleridir. Kısacası Kiremithane Mahallesi’nde deniz emekçiliği babadan oğula geçiyordu. Bu mahallenin deniz emekçilerinin torunlarına, Çamlıbel’de bulunan Mersin Amatör Balıkçılar Derneği’nde rastlayabilirsiniz. Kiremithane’nin deniz emekçileri ve gençleri 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren ve ‘Türkiye limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk-römorkaj hizmetleri, Türk vatandaşları ve Türk bayrağı taşıyan gemilerce yapılır’ ilkesinin Mersin’de ilk ve en önemli sahipleridirler. 1934 yılında çıkan Soyadı Kanunu’na göre Kiremithane deniz emekçileri ve gençleri, ‘denizoğlu’, ‘deniziçi’, ‘denizaltı’, ‘denizüstü’, ‘yelkenaç’, ’yelken’, ’kürek’, ‘karadeniz’, ‘denizmen’ ve buna benzer denizle ilgili soyadlarını seçmişlerdir" dedi.

Denizciliğe gönül vermiş Kiremithane Mahallesi gençlerinin, Mersin’de henüz hiçbir denizcilik eğitimi dahi almadan, o günün koşullarına göre büyük başarılar gerçekleştirdiğini söyleyen Yeşilboğaz, “Mersin’de 1880’li yıllardan itibaren iskeleler vardı ama buraya eğitimli emekçiler yetiştirilmesi 108 yıl sonra, 1988 yılında Endüstri Meslek Lisesi’ne bağlı ‘Gemi Makineleri İşletme Bölümü’nün açılması ile başlamıştır. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin 2012 yılında açılması ile devam etmiştir. Mersin’de ayrıca 1995 yılında Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve 2007 yılında Mersin Üniversitesi’nde Denizcilik Meslek Yüksek Okulu açılmıştır. 30 yıldan bu yana Mersin orta ve yüksek öğretim kurumları ‘mektepli deniz emekçisi’ yetiştirmektedirler. Mersin’de iş, ekonomi ve spor dünyası, üniversiteler, kurumlar, sivil toplum örgütleri, kentimizde denizimizin önemini daha iyi kavramalı, denizcilik sektörünü geliştirmek için daha etkin çalışmalar gerçekleştirmelidir. Mersinli deniz sporcuları, deniz bilimleri araştırmacıları, deniz arkeologları yetişmesini, ayrıca çağdaş bir balıkçı barınağını ve balık halini, denizlerimizin daha temiz olmasını, mavi bayraklı plaj sayımızın daha da artmasını ve deniz ekonomisinin gelişmesini bekliyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizde Türk denizciliğinde emeği geçenleri ve kentimizde denizciliğin gelişmesinde büyük rol oynayan Kiremithane deniz emekçilerini saygıyla ve rahmetle anıyor, bütün vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.