Yeşilboğaz: "Mersin’e yazık oluyor"

Yeşilboğaz, katıldığı bir televizyon programında kente ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocukluğunda Mersin’in, dünyanın en güzel kokusu olan portakal çiçeği koktuğunu hatırlatan Yeşilboğaz, "Bu bize yaşama sevinci veriyordu hem de motivasyon sağlıyordu. Ancak günümüze baktığımızda bu kadar işgal edilen, bu kadar yazık edilen başka bir kent var mı? Gerçekten üzülüyorum. Kıyı şeridimiz sadece yazlık sitelerden oluşuyor, denizi göremiyoruz, hava sirkülasyonu yok. Asla böyle bir şehircilik anlayışı olmaz. İnanılmaz bir çarpık kentleşme var. Kentin yöneticilerinin buna ‘dur’ demesi gerekiyor. Şehir hiç geliştirilemedi. Sanayi yatırımı yok, sanayi bitti. Balık çiftlikleri ve nükleer santralle turizm de yok edildi. Turizm yatırımı yapılması gerekiyor ama yapılmıyor. Tarım alanlarımız bitiyor, tarım alanlarına bina inşa ediliyor. Bu nereye kadar devam edecek?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Mersin’e kurulan balık çiftliklerine de değinen Yeşilboğaz, “Yüzebildiğimiz, cennet dediğimiz denizlerimizde peş peşe verilen olumlu ÇED raporları ile birlikte kentimizde balık çiftlikleri kuruluyor. Bir kent bu kadar mı yok edilmeye çalışılır? Bu kentten ne istiyorsunuz? Balık çiftlikleri başka ülkeler de var ama yasalara uygun bir şekilde yapılıyor ve çok açıklarda, çevreye çok fazla zarar vermeden kuruluyor. Ama kentimizde ise daha ekonomik olsun, para kazanan insanlar daha fazla kazansın diye kıyı şeridimize kuruluyor. Kullanılan ilaçlar ve yemler insan sağlığını, denizlerimizi, denizlerdeki canlıları, turizmi olumsuz etkiliyor” diye konuştu.