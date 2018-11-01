Yeşilboğaz: "Mesleki eğitime önem veriyoruz"

Mersin Barosu'nun düzenlemiş olduğu, sertifikalı ‘Bilirkişilik Temel Eğitim Programı'nda eğitimini tamamlayan 13. ve 14. grup katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Bilirkişi olarak görev yapacak olan avukatlara ve diğer meslek guruplarına temel, teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan 13. ve 14. grup katılımcılara sertifikaları, Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde gerçekleşen törenle, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz tarafından verildi.

Yeşilboğaz, törende yaptığı konuşmada, “Mesleki eğitime çok önem veriyoruz. Bu nedenle baromuz bünyesinde, alanında uzman avukatlar ve eğitimciler tarafından yoğun bir şekilde eğitim programlarımızı sürdürüyoruz. Meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek, baromuzun en önemli görevlerinden birisidir. Mesleki eğitimlerimiz, olmazsa olmazımızdır” dedi.