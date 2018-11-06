Yeşilboğaz: "Mültecilerin, ulusal ve uluslararası seviyede korunması hukuki bir zorunluluk"

Mersin Hayata Destek Derneği proje yöneticisi Fırat Parlak ve proje sorumlusu Derya Luthan, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret ederek, Mersin'deki mültecilerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve hukuksal destek ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Yeşilboğaz, Türkiye Barolar Birliği, Mersin Barosu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, Mersin Barosu'nun ve avukatların Mersin'de yaşayan mültecilere daha etkin bir şekilde hukuki eğitim verebilmesi amacıyla iki gün süren ‘Uluslararası Koruma ve Mültecilere Yaklaşım Eğitimi' verildiğini ve sadece bu eğitimi alan avukatların görevlendirileceğinin bilgisini verdi.

Yeşilboğaz ayrıca zulüm, baskı ve savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan, gittikleri ülkede insan hakları ihlalleriyle karşılaşan mültecilerin, ulusal ve uluslararası seviyede korunmasının hukuki bir zorunluluk olduğunu belirterek, “Türkiye, sayıları milyonları bulan mültecilere kapılarını açmasıyla birlikte, mülteciler Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve hukuki bir sorunu haline gelmiştir. Sorunların çözüm yoluna yönelik politika geliştirilmeden, ülkemize gelen mülteci sayısı her geçen gün daha da artıyor” dedi.