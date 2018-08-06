Yeşilboğaz: "Nükleer silahsız bir dünya istiyoruz"

Yeşilboğaz, 6 Ağustos 1945 yılında meydana gelen olayın yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bundan 73 yıl önce 6 Ağustos 1945’te insanlık tarihinin en korkunç saldırısı yaşandı. 2. Dünya Savaşı’nın en karanlık yüzü olan Hiroşima katliamında, ABD savaş uçakları Japonya’nın Hiroşima kentine, ‘küçük çocuk’ adı verilmiş atom bombası attı. Katliamda şehrin yarsından fazlası yok olmuş, ilk 5 yılda 200 bin insanın ölümüne, on binlerce insanın da sakat kalmasına neden olmuştur. ABD’nin Hiroşima şehrine atmış olduğu atom bombası sadece Japonları öldürmedi, insanlık öldü" dedi.

Atom bombasını kullanılarak on binlerce sivilin öldürülmesinin, tarihe büyük bir insanlık suçu olarak geçtiğini belirten Yeşilboğaz, "Bu sebeple 6 Ağustos insanlık tarihi açısından bir soykırım ve utanç günü olmalıdır. Nükleer silahlar insanlığın varoluşunu tehdit etmektedir. Dünya üzerinde bombayla egemenlik kurabileceğine inanan devletler, milyonlarca insanın her 6 Ağustos’taki çığlığına kulak tıkamamalıdır. Nükleer silahsız bir dünya istiyoruz" diye konuştu.