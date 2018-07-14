Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 14:26

Yeşilboğaz: "Olaylara herkesten farklı bakmalısınız"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, staj yapacak olan avukat adaylarına tavsiyelerde bulunarak, "Karakola, emniyete ya da savcılığa gittiğiniz zaman algıda seçicilik yaparak, olaylara herkesten farklı bakmanız lazım.

Yeşilboğaz:

14 Temmuz 2018 14:26

Staj dönemini iyi değerlendirip kendinizi iyi yetiştirebilirsiniz" dedi.


Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 21 stajyer avukat, Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Yeşilboğaz, staj öncesi meslektaşlarına avukatlık mesleğinin etik kuralları ve baro tarafında düzenlenecek olan stajyer eğitimlerinin içeriği hakkında bilgiler verdi.



"Cübbe giymek değil mesleğin üstünlüğü sizi ayrıcalıklı kılıyor"


Stajyer avukatların meslek hayatına atılmalarıyla birlikte, insana, çocuğa, çevreye ve her konuya farklı gözle, farklı pencereden bakacağını kaydeden Yeşilboğaz, "Avukat olup cübbeyi giymek değil, yapmış olduğunuz mesleğin üstünlüğü, kutsallığı sizi ayrıcalıklı yapıyor. Çevre sorunlarına müdahale etmek zorundasınız. İstismara uğrayan çocuğa da yardımcı olmak zorundasınız. Hak ihlaline uğrayan kadınların, çocukların, hayvanların hakkını siz korumak zorundasınız. İnsan haklarının savunucusu olmanız lazım. Bunları yaparken, toplumdan karşılığını da beklemeyin. Topluma bir şeyler kazandırırsanız, bu meslekte saygınlık kazanırsınız. Siz kendinizi, toplumun yanında olduğunuzu hissettirmezseniz, toplum size değer vermez" ifadelerini kullandı.



"Staj döneminizi iyi değerlendirin"


Meslektaşlarına staj dönemini kaliteli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Yeşilboğaz, staj eğitimlerinde insan hakları konusuna geniş çaplı eğitimler vereceklerini belirterek, "Karakola, emniyete ya da savcılığa gittiğiniz zaman algıda seçicilik yaparak, olaylara herkesten farklı bakmanız lazım. Bütün hak ihlallerinin farkında olmanız gerekiyor. Sizleri insan hakları konusunda aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü hepiniz hak savunucusu olacaksınız. Ayrıca, meslek hayatında bilinçsizce yapmış olduğunuz bir yanlışla, mesleğiniz elinizden gider. Meslekte nasıl tutunacağınız konusunda da sizlere gerekli eğitimleri vereceğiz. Staj dönemini iyi değerlendirip kendinizi iyi yetiştirebilirsiniz" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç