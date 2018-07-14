Yeşilboğaz: "Olaylara herkesten farklı bakmalısınız"

Staj dönemini iyi değerlendirip kendinizi iyi yetiştirebilirsiniz" dedi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 21 stajyer avukat, Yeşilboğaz’ı makamında ziyaret etti. Yeşilboğaz, staj öncesi meslektaşlarına avukatlık mesleğinin etik kuralları ve baro tarafında düzenlenecek olan stajyer eğitimlerinin içeriği hakkında bilgiler verdi.

"Cübbe giymek değil mesleğin üstünlüğü sizi ayrıcalıklı kılıyor"

Stajyer avukatların meslek hayatına atılmalarıyla birlikte, insana, çocuğa, çevreye ve her konuya farklı gözle, farklı pencereden bakacağını kaydeden Yeşilboğaz, "Avukat olup cübbeyi giymek değil, yapmış olduğunuz mesleğin üstünlüğü, kutsallığı sizi ayrıcalıklı yapıyor. Çevre sorunlarına müdahale etmek zorundasınız. İstismara uğrayan çocuğa da yardımcı olmak zorundasınız. Hak ihlaline uğrayan kadınların, çocukların, hayvanların hakkını siz korumak zorundasınız. İnsan haklarının savunucusu olmanız lazım. Bunları yaparken, toplumdan karşılığını da beklemeyin. Topluma bir şeyler kazandırırsanız, bu meslekte saygınlık kazanırsınız. Siz kendinizi, toplumun yanında olduğunuzu hissettirmezseniz, toplum size değer vermez" ifadelerini kullandı.

"Staj döneminizi iyi değerlendirin"

Meslektaşlarına staj dönemini kaliteli bir şekilde geçirmelerini tavsiye eden Yeşilboğaz, staj eğitimlerinde insan hakları konusuna geniş çaplı eğitimler vereceklerini belirterek, "Karakola, emniyete ya da savcılığa gittiğiniz zaman algıda seçicilik yaparak, olaylara herkesten farklı bakmanız lazım. Bütün hak ihlallerinin farkında olmanız gerekiyor. Sizleri insan hakları konusunda aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü hepiniz hak savunucusu olacaksınız. Ayrıca, meslek hayatında bilinçsizce yapmış olduğunuz bir yanlışla, mesleğiniz elinizden gider. Meslekte nasıl tutunacağınız konusunda da sizlere gerekli eğitimleri vereceğiz. Staj dönemini iyi değerlendirip kendinizi iyi yetiştirebilirsiniz" şeklinde konuştu.