Yeşilboğaz: "Soma davası vicdanımızı yaralamıştır"

Bilgin Yeşilboğaz, Soma davasında açıklanan karara tepki göstererek, "Alınan karar toplumda infial oluşturmuş, toplum olarak vicdanımızı yaralamıştır” dedi.

Başkan Yeşilboğaz, Soma davasında 50 ay sonra kararın açıklandığını hatırlatarak, "Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Teknik nezaretçi Ertan Ersoy’a taksirle öldürme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilerek tutukluluk halinin devamına karar verildiği, Soma Kömürleri A.Ş. Holding Başkanı Alp Gürkan ve tutuksuz yargılanan 36 sorumlu sanık hakkında ise beraat kararı verildiği öğrenildi. Sanıklara mahkeme tarafından taksirle öldürme cezası verilmiştir. Sanıklara kasten öldürme nedeniyle ceza verilmesi gerekiyordu. Diğer sorumlulara beraat kararı verilmesi ise asla kabul edilemez. Soma’da meydana gelen bir kaza değil, göz göre göre gerçekleşen bir cinayettir. Duruşma salonunda yaşananlar ve alınan karar, hem faciada hayatını kaybeden madenci ailelerinin, hem de toplumun vicdanını derinden yaralamıştır. Yargılama faaliyeti kamu vicdanını tatmin edici bir nitelik de içermelidir. Burada kamu vicdanı ne yazık ki incinmiştir" diye konuştu.

Yeşilboğaz, yerin yüzlerce metre altında en güç koşullarda, her gün sevdikleriyle vedalaşarak, gün ışığına kavuşmayı bekleyen maden işçilerinin haklarının, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlamadığını iddia etti.