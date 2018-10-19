Yeşilboğaz: "Sorunlar, Yargının kurucu unsurlarının ortak mücadelesi ile çözülebilir"

Yeşilboğaz, mazbatasını alıp göreve başlamasının ardından yönetim kurulu ile birlikte, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Mersin Adliyesi'nin genel sorunları ve işleyişindeki aksaklıklar hakkında da görüşen Yeşilboğaz, mesleki sorunların Yargının kurucu unsurlarının ortak mücadelesi ile çözülebileceğini belirterek, avukatların yüklenmiş oldukları görevleri, görevin kutsallığına yakışır bir şekilde icra edebilmeleri için adliye içerisinde yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşmasının önemli olduğunu söyledi. Yeşilboğaz ayrıca, yeni dönemde hayata geçireceği projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başsavcı Mustafa Ercan ise adaletin tesis edilmesinde avukatların önemli rolü olduğunu belirtirken, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci'de, Baro Başkanı Yaşilboğaz'ın yeniden seçilmesinden dolayı kutladı.