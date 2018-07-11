Yeşilboğaz, Bosna Hersek’te 11 Temmuz 1995 yılında gerçekleşen Srebrenista katliamının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, katliamın, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birisi olduğunu söyledi. 23 yıl önce 8 bin 372 Boşnak sivilin, bütün dünyanın gözleri önünde, medeni denilen Avrupa’nın göbeğinde ve bizzat kontrolünde Sırp kuvvetleri tarafından soykırıma uğradığını ifade eden Yeşilboğaz, " Bosna savaşı, yakın tarihimizde yaşanan bütün insanlığa ibret olacak acı bir savaştır. Srebrenitsa’da işlenen katliamın uluslararası manipülasyonlarla yok sayılmaya çalışılması, insanlığın bu savaşlardan hala ders almadığını gösteriyor. Soykırıma göz yuman, aracılık eden tüm yetkililerin katliamın sorumlusu olarak yargılanmasını talep ediyoruz. Yaşanan insanlık dışı vahşetin yaralarını sarmak, bir daha böyle dramların yaşanmasını önlemek için bu acı olaydan ders çıkarıp, geleceği inşa etmek zorundayız. Dünyada ve ülkemizde bu tür acı olayların yaşanmamasını ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan dramların bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Zweigın’in dediği gibi, birisi barışı başlatmalı, tıpkı savaşı başlattığı gibi" dedi.