Yeşilboğaz: "Terör son bulsun, masun insanlar ölmesin"

Terör artık son bulsun, masum insanlar ölmesin” dedi.

Yeşilboğaz, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya’nin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Terör örgütünün, gerçekleştirdiği hain saldırıda bu kez asker eşi ve 11 aylık bebeğini hedef aldığını kaydeden Yeşilboğaz, "Bu hain saldırıda katledilen bir kadın ve masum bir bebek. Kamuoyu vicdanını derinden yaralayan 11 aylık bebeğin ve annesinin katledildiği hain terör saldırısını kınıyoruz, lanetliyoruz. Kadın erkek, yaşlı genç gözetmeksizin kanlı eylemlerini sürdüren teröristlerin hedef tanımayan hain saldırılarında, çok sayıda çocuğun yaşama hakkı, küçük yaşlarda ellerinden alındı. Terörün hayattan kopardığı çocukların haddi hesabı yok. Bugüne kadar binlerce çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce çocuk yaralandı ve sakat kaldı. Terör örgütünün saldırılarının en masum mağduru hep çocuklar oldu. Çocuklar, terörün yoğun olarak yaşandığı bölgede çukurların, barikatların arasında yaşamak zorunda kalmaktadır. Siyasi iktidar, ülkemizi terör batağından kurtaracak etkin politikalar geliştirmelidir” diye konuştu.

Terörün kan ve şiddetle beslenen bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, "Terör artık son bulsun, masum insanlar ölmesin. Terör, çocukları ve dünyaya gözlerini yeni açmış bebekleri hayattan koparmasın. Çocuklarımızı, barış içinde yaşayan bir coğrafyada büyütmek hepimizin hakkıdır. Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Terör saldırıları dünya barışına ve insan onuruna yönelik bir tehdittir. Hukuk tanımaz bir anlayışla siyasi emellerini gerçekleştirmek için emperyalizmle işbirliği yaparak silaha sarılan terör örgütlerini, bu suça ortak olanları, destekçilerini nefretle kınıyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybeden astsubay eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.