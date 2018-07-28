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28 Temmuz 2018 12:21

Yeşilboğaz: "Topluma yol gösteren olmalıyız"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, göreve başlamasının ardından ilk komisyon, merkez ve kulüp başkanları toplantısını yaptı.

Yeşilboğaz:

28 Temmuz 2018 12:21


Başkan Yeşilboğaz başkanlığında gerçekleşen Temmuz ayı komisyon, merkez ve kulüp başkanları toplantısında, Mersin Barosu bünyesinde hizmet veren komisyon, merkez ve kulüp başkanları tek tek söz alarak, kendi birimlerinde yapmış oldukları çalışmaları anlatarak, önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Binası’nda gerçekleşen toplantıya, Kadın Hakları Merkezi ve Felsefe Kulübü Başkanı Ayfer Baydar, Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Kamil Ekinci, Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Burak Arkalı, Ticaret Hukuku Komisyonu Başkanı Cansu Anılan, Arabuluculuk Komisyonu Başkanı Ayçim Yücel, Genç Avukatlar Komisyonu Başkan Necati Bektaş, Kültür, Sanat ve Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı Merih Erdoğu, Gümrük Komisyonu Başkanı Alper Yeşilova ve Kent ve Çevre Komisyonu Başkanı Murat Akın katıldı.


Toplantıda konuşan Yeşilboğaz, "Komisyonlarımız, merkez ve kulüplerimizle her ay düzenli olarak yapacağımız toplantıyı, baromuzun yol kat etmesi açısından önemli buluyorum. Çünkü her projemiz bizim için önemlidir. Meslek örgütü olmasının yanı sıra sivil toplum örgütü olan Mersin Barosu, toplumsal her sorunun çözümünde öncü olmalı, sosyal sorumluluk projeleriyle topluma doğru yolu gösteren, doğru yön veren olmalıdır. Mersin Barosu olarak toplumsal sorumluluk anlayışımızla ve bu yöndeki faaliyetlerimizle, toplumumuzun baroya ve avukatlara olan güvenini daha fazla sağlamak için çalışıyoruz” diye konuştu.




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