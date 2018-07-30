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30 Temmuz 2018 10:55

Yeşilboğaz: "Toplumsal projeleri önemsiyoruz"

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç’i makamında ziyaret etti.

Yeşilboğaz:

30 Temmuz 2018 10:55


Ziyarette konuşan Başkan Yeşilboğaz, kentteki tüm kurumların ve sivil toplum örgütlerinin koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine vurgu yaparak, "Türkiye’nin en kozmopolit şehri olan Mersin, birçok konuda sorun yumağı içerisinde kalmış bir kenttir. Gelecekte çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak zorundayız. Mersin Barosu meslek örgütü olmasının yanı sıra etkin ve güçlü bir sivil toplum örgütüdür. Baromuzun bünyesinde bulunan komisyonlar, merkezler ve kulüplerimizle, kentimizin kaderine yön verecek önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mersin Barosu olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Her fikre ve ortak çalışmalara açığız" dedi.


Mersin Üniversitesi’nin her geçen gün daha da büyümesiyle birlikte yurt ihtiyacının da arttığını kaydeden Yeşilboğaz, "Bu nedenle yurt merkezinin yapılmasını, bunun yanı sıra kültür merkezleri yapılmasını değerli buluyoruz. Özellikle her belediyenin kent meydanları yapmasını istiyoruz. Çünkü kent meydanları; kent kimliğini biçimlendirmeye yardımcı bir unsurdur. Kentlerin kültürünü, tarihini, mimarisini ve yaşam şeklini en iyi yansıtan yer kent meydanlarıdır. Toplumsal projeleri önemsiyoruz” diye konuştu.




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