Yeşilboğaz: "Toplumun sesi ve vicdanıyız"

Toplumun sesiyiz, vicdanıyız. Kendi sorunlarını dile getiremeyen hayvanların, çevrenin ve insanların sesi olmak zorundayız” dedi.

Yeşilboğaz, göreve başlamasının ardından ilk yemin törenini gerçekleştirdi. Mersin’de stajını başarıyla tamamlayarak ruhsatını almaya hak kazanan 3 avukat yemin edip, cübbe giyerek avukatlık ruhsatnamesini Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz’dan aldı.

Başkan Vekili Gazi Özdemir, avukatlar, yemin eden avukatların ailesi ve yakınlarının katılımıyla gerçekleşen yemin töreninde Cemil Şimşek, Muhammet Pelit ve Aykut Babacan cübbe giyip yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attılar.

Konuşmasında genç meslektaşlarına mesleki tavsiyelerde bulunan Baro Başkanı Yeşilboğaz, “Üç genç meslektaşımız yemin ederek Mersin Barosu ailesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Avukatlık, esnaf gibi para kazanma mesleği değildir. Avukatlık mesleğinin etiğini, onurunu, niteliğini sindirebildiği sürece hak arama yolunda neler yapabileceğini en iyi görebilecek olan genç meslektaşlarımızdır. Avukatlık mesleğinin ne kadar önemli olduğunu kendilerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz avukatlar, bu mesleği sadece para kazanmak amacıyla yapmıyoruz. Toplumun sesiyiz, vicdanıyız. Hak arama özgürlüğünün en büyük neferiyiz. Sığınma evlerinde kalan oy kullanamayan kadınların sesi olmak zorundayız. Kendi sorunlarını dile getiremeyen hayvanların sesi olmak zorundayız, çevrenin sesi olmak zorundayız, insanların sesi olmak zorundayız. Genç meslektaşlarımıza bu düsturla meslek hayatlarını sürdürmelerini ve meslek hayatlarında başarılı olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.