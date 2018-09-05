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05 Eylül 2018 13:11

Yeşilboğaz: "Yargı camiasındaki tüm sorunlar çözüme kavuşmalı"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Silifke Avukatlar Odasını ziyaret ederek meslektaşlarının 2018-2019 yeni adli yılını kutladı.

Yeşilboğaz:

05 Eylül 2018 13:11


Ziyaret kapsamında meslektaşlarının mesleki sorunlarını da dinleyen Yeşilboğaz, mesleğin ve meslektaşlarının yararına önemli çalışmaların adımlarını attıklarını söyledi. Yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanamadığı bir hukuk sisteminde, toplumun yargıya güven duymasının mümkün olmayacağını belirten Yeşilboğaz, "Yargıda kalitenin sağlanması için kaliteli bir hukuk eğitimi de çok önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle Mersin Barosu olarak, meslek içi eğitime önem veriyoruz ve meslektaşlarımızı önümüzdeki süreçte yoğun eğitim seminerleri bekliyor” dedi.


Avukatların ve baroların demokrasinin, adaletin güvencesi olduğunu kaydeden Yeşilboğaz, “2018- 2019 adli yılında demokratik hak ve özgürlüklerin toplumun tüm bireyleri için geçerli olmasını, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının egemen olmasını, yargı camiamızdaki tüm sorunların çözüme kavuşmasını, insana, doğaya ve hayvanlara yönelik şiddetin son bulmasını temenni ediyor, yeni adli yılın ülkemize, meslektaşlarımıza, hukuk camiasına ve adalet bekleyen tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.




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