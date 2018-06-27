Yeşilboğaz: "Yeni bir vizyon oluşturacağız"

Tarsus Avukatlar Odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Yeşilboğaz, ilçe avukatlarının sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Mersin Barosu’na yeni bir vizyon kazandırmak için çalışacaklarını ifade eden Yeşilboğaz, ilçelerde görev yapan avukatların, baronun her türlü faaliyetine daha aktif katılımlarını sağlayacak çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Meslektaşlarının güvenlerine layık olacağını belirten Yeşilboğaz, "Baromuzun mesleki sorunlarının çözümü ile hukukun üstünlüğü, insan hakları başta olmak üzere tüm siyasi, medeni ve bireysel hak ve özgürlükleri savunmak, korumak, geliştirmek ve demokrasiye katkı sunmak için baromuza yeni bir vizyon kazandırmak için çalışacağım"dedi.

İlçede görev yapan avukatların yaşamış oldukları sıkıntıların farkında olduklarını dile getiren Yeşilboğaz, merkezde verilen eğitim ve seminerlere avukatların interaktif katılabilmelerini sağlamak için ilçe baro odalarına gerekli sistemi kurmayı planladıklarını, böylece eğitim hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanabilmelerini sağlayacaklarını söyledi.