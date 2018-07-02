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02 Temmuz 2018 14:05

Yeşilboğaz: "Yollar güvenli hale getirilmeli"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Toroslar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin, yolların güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilboğaz:

02 Temmuz 2018 14:05


Yeşilboğaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yetkilileri göreve davet ederek, “Yoğun olarak kullanılan, her yıl ölümlü ve yaralamalı birçok kazanın yaşandığı Gözne-Arslanköy yolu genişletilerek, bariyerler ile daha güvenli hale getirilmelidir. Kazanın meydana geldiği viraj sürekli kazalara sebebiyet vermektedir. Bu virajlarla ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Türkiye’de kilometrelerce duble yollar yapılırken, vatandaşlara mezar olan yollar unutulmamalı" dedi.


Açıklamasında, özellikle yaz aylarında tarım işçilerinin ve yazlıkçıların yoğun olarak kullandığı Gözne-Arslanköy yolunun, bölge halkını tedirgin ettiğini belirten Yeşilboğaz, “Kazanın meydana geldiği viraj sürekli kazalara sebebiyet vermektedir. Bu virajlarla ilgili önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bazı yerlerde iki arabanın dahi yan yana geçemeyecek kadar yolların dar olması, o bölgece sürekli kazalara, ölüm ve yaralanmalara sebep olmaktadır. Vatandaşlar, şoförler tehlikelerle boğuşuyor. Yetkililer bu yol için bir an önce harekete geçmelidir. Bizim istediğimiz, bu yolda daha fazla can kaybı yaşanmadan, genişletme çalışmaları yapılması, yolların daha güvenli hale getirilmesidir. Yollar daha fazla mezar olmasın. Yetkililer sesimize kulak vermeli" ifadelerini kullandı.




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