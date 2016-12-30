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30 Aralık 2016 15:57

Yılbaşında ’kaçak’ ve ’sahte’ içkiye dikkat

Yılbaşında ’kaçak’ ve ’sahte’ içkiye dikkat

30 Aralık 2016 15:57

Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci, yılbaşında özellikle kaçak ve sahte içki konusunda vatandaşları uyararak, "Alkollü içkileri ’TAPDK satış belgesi’ olan perakende satıcılardan alın. Açık içki satışı yapılan yerlerde, bilinçli tüketici olarak, alkollü içkinin sunumundan önce şişesi üzerinde orijinal bandrolünün bulunup bulunmadığını ve kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin ve buna göre tüketin" dedi.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Değirmenci, sahte veya kaçak içkinin dış görünüşünden sahte olup olmadığını anlamanın mümkün olmadığını söyledi. Dökme içki tüketmemek veya tükettikleri noktalarda orijinal ambalajı görmeyi talep etmenin yetersiz olmasa da bir önlem olduğunu kaydeden Değirmenci, "Alkollü içkileri, ’TAPDK satış belgesi’ olan perakende satıcılardan alın. Şüpheli görülen ambalaja sahip alkollü içkileri tüketmeyin. Kapağı üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ve TAPDK logolarını taşıyan bandrol bulunmayan, bandrolü yırtık veya yıpranmış olan şişeleri almayın. Bandrol üzerindeki logolar yukarı-aşağı yönde hareket ettirildiğinde ve farklı açılardan bakılmak suretiyle kontrol edildiğinde, mavi-turkuvaz renk dönüşümüne dikkat edin. Kapağı açık olan alkollü ürünü satın almaktan kaçının. Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünleri kesinlikle tüketmeyin. Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişeleri almayın" diye konuştu.

"Alkollü içki satın alırken mutlaka fiş veya fatura alın"
Alkollü içecek alırken mutlaka şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip vermediğine bakılması gerektiğini vurgulayan Değirmenci, "Üzerinde kirli-yırtık-yıpranmış etiket bulunan şişeli ürünleri almayın. Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterin. Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edin. Görünür ve belirgin halde bulanıklılık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkileri içmeyin. Açık içki satışı yapılan yerlerde, bilinçli tüketici olarak, alkollü içkinin sunumundan önce şişesi üzerinde orijinal bandrolünün bulunup bulunmadığını ve kapağının kapalı olup olmadığını kontrol edin ve buna göre tüketin. Alkollü içki satın alırken mutlaka fiş veya fatura alın. Bu önlemler yeterli olmayacaktır. Bunların yanında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve diğer ilgili kurumların özellikle içki tüketiminin arttığı bu tür günlerde denetimlerini arttırmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.



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