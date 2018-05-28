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28 Mayıs 2018 14:23

Yılda 5 milyon kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor

Mersin Bozyazı Sağlık Müdürü Ahmet Hakan Acı, tütün ve tütün ürünlerinin sağlık açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Dünyada sigaraya bağlı nedenlerden dolayı yılda en az 5 milyon ve ülkemizde ise 110 bin kişi hayatını kaybediyor.

Yılda 5 milyon kişi sigaraya bağlı nedenlerden hayatını kaybediyor

28 Mayıs 2018 14:23

2024 yılına kadar dünyada 150 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği tahmin ediliyor" dedi.


Mersin’in Bozyazı ilçesinde Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.


Müftülük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Mersin Bozyazı Sağlık Müdürü Ahmet Hakan Acı, tütünle ilişkili ölüm hastalıklarının azaltılmasına yönelik çözümlerin bulunmasına rağmen tütün ve tütün ürünlerinin sağlık açısından tehdit oluşturmaya devam ettiğinin altını çizerek, "Bilindiği gibi dünyada sigaraya bağlı nedenlerden dolayı yılda en az 5 milyon ve ülkemizde ise 110 bin kişinin öldüğü, sigara kullanımının devam etmesi durumunda ise bu ölümlerin hızla artacağı, 2024 yılına kadar dünyada 150 milyon insanın sigaraya bağlı hastalıklardan öleceği tahmin edilmektedir. Sağlıklı bir yaşam ve gelecek için hem kendimiz ve hem de çocuklarımızı tütün ve tütün ürünlerinin zararlarından korumak adına yürüttüğümüz çalışmalara katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.


Konuşmanın ardından Dr. Murat Hıra tarafından “Tütünün Kalp ve Damar Sağlığı Üzerinde Etkisi” konulu sunum yapıldı.




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