Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alana düşen yıldırım yangına neden oldu. Bölgede konuşlu ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi Kömürlük mevkisinde orman içindeki bir çam ağacı üzerine yıldırım düştü. Ağacın tutuşması sonucu da yangın çıktı. Ormanlık alandaki yangını fark eden görevli ekipler bölgede konuşlu arazözlerle yangına müdahale etti. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Erdemli Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, ormanlık alana düşen yıldırımın yangına sebep olduğunu belirterek, müdahalede bulanan ekibin özverisi sayesinde yangının büyümeden söndürüldüğünü kaydetti.