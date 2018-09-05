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05 Eylül 2018 13:37

Yıldızgörer: "Dış ticaret açığının azalması iş dünyası adına önemli"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, ihracat verilerini değerlendirerek, "Dış ticaret açığının azalması ve ihracatımızdaki artış iş dünyası adına sevindirici ve umut verici bir durumdur.

Yıldızgörer:

05 Eylül 2018 13:37

Türkiye hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor" dedi.


Yıldızgörer, 2018 yılı Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye genelinde ihracat Ağustos’ta 12 milyar 389 milyon dolar, ithalat ise 14 milyar 875 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Ağustos ayında yüzde 57.95 azalarak 2 milyar 487 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83.3 oldu.



"Türkiye 2023 hedeflerine yürüyor"


Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin iş dünyası adına umut verici olduğunun vurgulayan Yıldızgörer, "Dış ticaret açığının azalması ve ihracatımızdaki artış iş dünyası adına sevindirici ve umut verici bir durumdur. Türkiye hedeflerine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Hükumetimiz 2023 hedefleri doğrultusunda önemli atılımlara imza atmıştır. Biz iş dünyası olarak hükumetimizin yaptığı reformlar ile birlikte ülkemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini düşünüyoruz. Her geçen ay ticari rakamların ülkemiz adına olumlu olması bunun en açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.




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