Yıldızgörer: "Hükümetimize güveniyoruz"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, otomotiv ve tarım alanında atılan adımların ülke ekonomisi adına önemli olduğunu belirterek, "Hükümetimize güveniyoruz" dedi.

Otomotiv sektörünü rahatlatmaya yönelik yapılan ÖTV hamlesinin hem otomotivciler hem de vatandaşların rahatlaması açısından ciddi bir adım olduğunu belirten Yıldızgörer, tarım alanındaki gübre indiriminin de üretimi artıracağının altını çizdi. Yıldızgörer "Otomotiv sektöründe yaşanan daralmalar otomotiv sektörünün satış gücünü, vatandaşların ise alım gücünü olumsuz yönde etkiledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hamle ile birlikte ÖTV'ye ciddi anlamda neşter vuruldu. Bu hem otomotiv satıcıları hem de vatandaşlarımızın açısından sevindirici bir durum. Öte yandan tarım alanındaki yeni düzenlemeler ve gübre indirimi ile birlikte çiftçilerimize sağlanan desteklerin üretimi artırıcı bir hamle olduğunu düşünüyorum. Hükümetimizin uyguladığı ekonomik modeller sisteme kısa sürede ayak uydurarak birçok alanda etkili olmaya başladı" diye konuştu.

Hükümetin attığı adımlar ve teşviklerin birçok alanda etkili olduğunu belirten Yıldızgörer, "Otomotiv, tarım, eğitim, sağlık ve daha birçok alanda hükümetimizin uyguladığı modeller Türkiye ekonomisini kısa sürede şaha kaldıracağına şüphemiz yoktur. Bizler iş dünyası olarak hükümetimize güveniyoruz. Hükümetimize destek olmak adına bizler de çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek ülkemizin kalkınmasına arzu ve istekle katkıda bulunmaya gayret ediyoruz" dedi.