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02 Temmuz 2018 12:06

Yıldızgörer: "İhracat rakamları gurur verici"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, ihracat rakamlarının gurur verici olduğunu söyledi.

Yıldızgörer:

02 Temmuz 2018 12:06


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat verilerini değerlendiren Yıldızgörer, "Tablo gurur verici" ifadelerini kullandı.


Yıldızgörer, haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 12.6 milyar dolara yükseldiğini kaydederek, "2018’in ilk yarısında ihracat yüzde 7.4 artışla 81.9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 9.7 artışla 161.5 milyar dolara ulaştı. Haziran ayı itibarıyla yıllık bazda ihracatımız 161.5 milyar dolara yükselerek cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum Türkiye adına gurur verici bir tablo. İhracat rakamlarının önümüzdeki süreçte daha da ileriye gideceğini düşünüyoruz. İhracat rakamlarının yanı sıra yatırımların ve istihdam oranlarının da artacağından kuşkumuz yok" şeklinde konuştu.


"İş dünyası olarak daha çok çalışacağız"


Mersin iş dünyası olarak cari açığı kapatmak, ihracat rakamlarını üst seviyeye çekmek ve istihdam rakamlarına katkıda bulunabilmek adına yeni yatırımlara devam ederek daha çok çalışacaklarını vurgulayan Yıldızgörer, "Bu anlamda üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz. Her geçen gün gelişen Mersin sanayisinin daha iyi sonuçlar vermesi için elbirliği ile çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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