Yıldızgörer: "İhracattaki rekor moral verdi"

İhracat eylül ayında yüzde 22.6 artışla 14.5 milyar dolar olarak açıklandı. Böylece tarihin en yüksek eylül ihracatı gerçekleşti. Yıllık ihracat da 165.1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı. Eylül ayı ihracat rekorunu değerlendiren Yıldızgörer, "Türkiye ticarete eğilimi ile potansiyel bir ülke konumundadır. Hükümetimizin beyin fırtınası yaparak izlediği ticari politikanın sonuçlarını alıyoruz. Son 9 yılın eylül ayı ihracatında rekor seviyelere ulaşmak bizlere Türkiye'nin çok yakın zamanda ticarette lider ülke olacağının sinyallerini veriyor. 2023 hedefleri doğrultusunda hükümetimizin izlediği yol haritası aslında Türkiye'nin dışa bağımlılığından kurtulmanın reçetesidir" dedi.

"Kararlılıkla ilerleyeceğiz"

Türkiye'nin kısa sürede dış pazara tamamen hakim olacağını belirten Yıldızgörer, "Türkiye gelişen ve üreten politikası ile kısa sürede tüm dünya ülkelerinde geniş bir pazar payına sahip olacağından şüphemiz yok. Bunun olması için üretimi ve yatırımı artırarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.