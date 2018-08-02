Yabancı yatırımcıların bunu fark etmesi, bunun en büyük göstergesidir" dedi.

MÜSİAD Mersin Şubesi yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Mersin’e yatırım yapmak için Katar’dan gelen heyet ile ticari görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Yıldızgörer, Mersin’in gerek lojistik gerekse sanayi alanındaki üstünlüğünü iyi kullandığında kısa sürede ticaret üssü haline geleceğini vurguladı. Katarlı iş adamlarını Mersin’de ağırladıklarını ve firmaları tanıttıklarını kaydeden Yıldızgörer, "Mersin, konumu, sanayisi ve lojistik üstünlüğü ile ticaret alanında her yıl gelişim gösteren bir kenttir. Yabancı yatırımcıların bunu fark ederek kentimizle olan ticari ilişkileri bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Mersin’den Katar’a ihtalat yapmak istiyoruz"

Mersin’i ticaret açısından en uygun şehir olarak gördüklerini ifade eden Katarlı iş adamları ise, "Mersin’e ticari görüşmeler için geldik. Mersin’den Katar ve Doha’ya ithalat yapmak istiyoruz ve Mersin bu iş için çok ideal konumda ve yeterli firmalara sahip. Bunun için buradayız. Burada bize yardımcı olan MÜSİAD Mersin Başkanımız Serdar Yıldızgörer’e çok teşekkür ederiz. İnşallah bu süreçte Mersin firmalarıyla ticaret yaparız" şeklinde konuştu.