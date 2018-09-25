Yıldızgörer, MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu'na katıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türk sporunun Türkiye ekonomisi adına önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Türkiye sportif faaliyetler ve sporcu yetiştirme konularında kendini yenileyen ve geliştiren adımları ile kısa sürede üst düzey başarılar elde etti" dedi.

MÜSİAD 100. Genel İdare Kurulu Toplantısı, 'Spor Endüstrisi ve Ekonomiye Katkısı' temasıyla İzmir şubesi ev sahipliğinde düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Genel Başkan Abdurrahman Kaan'ın da katıldığı toplantıda, Türk sporunun ekonomiye katkısı konuşuldu.

Türk sporunun Türkiye ekonomisi adına önemli bir yere sahip olduğunu belirten MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, "Türkiye sportif faaliyetler ve sporcu yetiştirme konularında kendini yenileyen ve geliştiren adımları ile kısa sürede üst düzey başarılar elde etti. Genç sporcularımızın ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi bizleri son derece gururlandırıyor. Hükümetimizin Türk sporuna olan hassasiyeti geçmişte olduğu gibi bu günde sürüyor. Türkiye'de binlerce sporcumuz uluslararası müsabakalarda madalyalar alarak ülkemizin gurur kaynağı oluyor. Oluşturulan alt yapılar ile birlikte bu rakamlar artırılarak ülkemiz kısa sürede spor turizmine de hakim olacaktır" diye konuştu.