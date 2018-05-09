Yıldızgörer: "MÜSİAD Türkiye’nin üretim gücüdür"

kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "MÜSİAD Türkiye’nin üretim gücüdür" dedi.

9 Mayıs 1990 yılında bir grup genç iş adamının belli ilkeler doğrultusunda kurduğu MÜSİAD’ın 28. yılını kutladığını hatırlatan Yıldızgörer, "28 yıl önce başlatılan teşkilatlanma çalışmaları bugün 11 bini aşan üyesiyle, 60 bin işletmeyi temsil eden ve 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 86 farklı nokta, yurtdışında 73 farklı ülkede toplamda 196 noktada hizmet veren bir konuma ulaşmıştır. Bu yönüyle sadece Türkiye’de değil dünyada en etkin ve en saygın bir STK olma özelliğini elde etmiş MÜSİAD, güçlü bir sermaye platformudur" diye konuştu.

"Büyük aile büyüyen hedefler"

Türkiye’nin ekonomik anlamdaki gelişimine MÜSİAD’ın da ayak uydurduğunu belirten Yıldızgörer, "Ülkemizin gelişimi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Üretim hatlarının süreklilik arz etmesi, istihdamın sürekli olarak artması, ihracat rakamlarının yukarı çekilmesi için tüm şartlarda mücadele eden üyelerimize teşekkür ederken, her geçen gün büyüyen ailemizin ülkemizin hedefleri doğrultusunda gelişim gösterdiğinin altını çizmek isterim. Bu süreçten sonra da hızlı bir şekilde büyümeye, iş adamları olarak dünyanın dört bir yanında yatırımlarımıza devam etmeye ve ilkelerimiz doğrultusunda yaşayıp ticaret yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle MÜSİAD’ımızın 28’inci yaş gününü kutlar, bu güzel ve büyük ailenin bir ferdi olmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.