Yıldızgörer: "Şimdi vakit Türkiye vakti"

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yıldızgörer, Türkiye’nin güçlü Türkiye yoluna çıktığını ve 24 Haziran’ın bu yolda bir durak olduğunu söyleyerek, "O durağı sağ salim geçtik" dedi.

Türkiye’de halkın tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini kaydederek, "Seçim öncesi ve sırasında yapılan tüm siyasi manipülasyonlara ve seçim sonuçlarına dair tahriklere rağmen halkımız, vakur duruşu ve olgunluğu ile tüm dünyaya unutulmaz bir demokrasi dersi vermiş, Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda, nasıl tek yürek birleştiğini kanıtlamıştır. Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, güçlü liderden, istikrardan, adaletten ve kalkınmadan yana oyunu kullanmıştır, hayırlı uğurlu olsun. 24 Haziran Seçimleri de diğer seçimler gibi çıktığımız güçlü Türkiye yolunda, bir duraktı ve bizler bu durağı sağ salim geçtik. Şimdi vakit, meselemiz Türkiye’dir diyerek için canla başla çalışma vaktidir" ifadelerini kullandı.