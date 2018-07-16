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16 Temmuz 2018 11:28

Yıldızgörer: "Türkiye ekonomisi güçleniyor"

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Türkiye ekonomisinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Bunun en büyük göstergesi işsizlik oranındaki düşüşler" dedi.

Yıldızgörer:

16 Temmuz 2018 11:28


Yıldızgörer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı işgücü istatistiklerini değerlendirdi. Türkiye genelindeki işsizlik sayısının geçen yılın Nisan ayına oranla 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişi olduğunu söyleyen Yıldızgörer, "İşsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık azalış ile yüzde 11.4 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta işsizlik oranı 2.9 puanlık azalış ile yüzde 16.9 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0.9 puanlık azalış ile yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 47.9 oldu. Bu rakamlar açıkça gösteriyor ki Türkiye ekonomisi her geçen gün güçleniyor. Yatırımların artması bu rakamlardaki en büyük etken" şeklinde konuştu.



"Yatırımcılar Türkiye’ye güvenebilir"


Sanayi sektöründe 32 bin kişinin, hizmet sektöründe ise 6 bin kişinin istihdam edildiğini aktaran Yıldızgörer, "Bugün Mersin’de mevcut durumdaki organize sanayi bölgelerinin yanına yeni organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda hükumetimizin verdiği destekler ve teşvikler de sanayi yatırımlarının üst seviyeye çekilmesi adına büyük önem taşıyor. Bizler Mersinli iş adamları olarak her zaman olduğu gibi bundan sonraki süreçlerde de ülkemize güvenerek yatırımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye’deki her alandaki ekonomik rakamlara bakıldığında, devamlılık gösteren bir yükseliş söz konusu. Bu da yatırımcıların ülkemize güvenmesi gerektiğinin en açık göstergesi olmalı" ifadelerini kullandı.




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