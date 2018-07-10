Yıldızgörer: "Türkiye’nin önünde bürokrasi engeli kalmadı"

Yıldızgörer, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçişi ve yeni kabineye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türk milletinin 24 Haziran’da istikrar, huzur ve güvenden yana tavır aldığını aktaran Yıldızgörer, "24 Haziran’da gerçekleşen seçim sonucunda Türk milletinin vermiş olduğu kararla, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi yürürlüğe girmiş ve Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Bürokrasiyi azaltarak karar alma ve kalkınma hızının artmasını sağlayacak olan yeni yönetim sistemi, güçlü Türkiye’ye giden yolda önümüzdeki tüm engellerin kaldırılmasını ifade etmektedir" şeklinde konuştu.

"Üretim, ihracat ve yatırım hedeflerine ulaşacağız"

İş dünyası olarak yeni kabinenin son 16 yılda kazanılan ivmeyi daha da yukarı taşıyacağına inandıklarını söyleyen Yıldızgörer, "Yeni Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacağına olan inancımız tamdır. Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zaman kaybına tahammülümüz yok"

Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü olmadığını kaydeden Yıldızgörer, "Güçlü iktidar ve güçlü lideriyle iç ve dış tehditlere karşı daha sağlam ve daha güvenli olan Türkiye, bundan sonraki süreçte hiç vakit kaybetmeden artık büyümeye ve kalkınmaya odaklanarak yoluna kararlı bir şekilde devam edecektir. MÜSİAD olarak bu yolda ülkemize katkı yapmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Anadolu’nun bizlere kadim mirası olan kardeşlik ruhu ve barışa olan inancımızdan vazgeçmeden, yalnızca ülkemizin refahı için çalışacağız. Yeni yönetim sistemimizin ve yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.