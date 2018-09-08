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08 Eylül 2018 14:55

Yıldızgörer: "Üyelerimizin birlikteliği MÜSİAD’a güç veriyor"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, MÜSİAD eski şube başkanlarını ve üyeleri ziyaret etti.

Yıldızgörer:

08 Eylül 2018 14:55


Başkan Yıldızgörer ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD eski başkanlarını ve üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. MÜSİAD çatısı altında bulunan tüm üyelerin birlikteliğinin derneğe güç verdiğini belirten Yıldızgörer, "MÜSİAD yaptığı projeler ve çalışmalarla kendini dünyada kanıtlanmış bir STK konumundadır. Böyle bir kuruluşun Mersin ayağında hizmet vermek bizler adına gurur vericidir. Üyelerimizi tek tek ziyaret ederek başta kentimizin sorunları olmak üzere, ülkemizi ilgilendiren konularda beyin fırtınası yapıyoruz. Dernek çatısı altında bulunan her bir üyemiz birlikteliğimiz adına bizlere ve MÜSİAD ailesine güç veriyor" dedi.


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mersin’de her kesime dokunmaya gayret gösterdiklerini belirten Yıldızgörer, "Mersin’in gelişmesi ve kalkınması adına yapılan ve yapılacak olan projelerin her zaman destekçisi ve takipçisi olmaya hazırız. Üyelerimiz ile birlikte Mersin odaklı çalışmalar yapmaya geçmişte olduğu gibi bu günde özverili bir şekilde devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizle her kalbe dokunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.




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