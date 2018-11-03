Yıldızgörer: "Vergi indirimi iş dünyasını rahatlatacak"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi Başkanı Serdar Yıldızgörer, iş dünyası olarak açıklanan 'vergi indirim' paketini desteklediklerini belirterek "Vergi indirimleri iş dünyasını rahatlatacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konutta ÖTV ve KDV indirimi yapılacağını duyurmasının ardından MÜSİAD Mersin Şubesi Başkanı Yıldızgörer'den destek geldi. Yıldızgörer, indirimlerin iş dünyasına olumlu yönde etki edeceğinin altını çizerek, ekonomik kalkınma alanında uygulanan paketlerin yerinde olduğunu belirtti.

"İş dünyası olumlu etkilenecek"

Vergi indirim paketinin iş dünyasını rahatlatacağını belirten Yıldızgörer, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın ekonomik kalkınma yolunda izlediği yol haritası iş dünyası adına önemli adımlardır. Birçok sektörde ÖTV ve KDV'de ciddi indirimler söz konusu. İş dünyasını olumlu yönde etkileyecek bu adımı her zaman olduğu gibi yerinde buluyor ve destekliyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması ve güçlü ekonomiye kavuşması adına devletimizin yoğun çabalarının kısa sürede sonuç vereceğinden şüphemiz yoktur. ÖTV ve KDV indirimi yapılan sektörler Türkiye'yi ayakta tutan sektörlerdir. Bu sektörlerin desteklenmesi tüm iş dünyasını olumlu yönde etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"Enflasyonla mücadeleye 200 firmamızla destek veriyoruz"

Enflasyon ile mücadeleye destek ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldızgörer, MÜSİAD Mersin'in üyeleri ile birlikte enflasyon ile mücadeleye tam destek verdiklerini kaydederek, "Mersin MÜSİAD olarak 200'e yakın üyelerimizle enflasyon ile mücadeleye tam destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.