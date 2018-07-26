Mersin Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör, MÜSİAD Mersin’i ziyaret ederek dernek üyelerine ’Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ hakkında bilgi verdi.

"Son gün 31 Ağustos"

Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler içerdiğini belirten Güngör, "Trafik para cezasından tutun da karayollarından usulsüz geçişlere kadar birçok başlığı içerisinde barındırmaktadır. Vergi mükellefi olsun veya olmasın herkes bir borç sorgulamasını mutlaka yapmalıdır. Sorgulama sonucunda kanun kapsamına giren bir hususun tespiti halinde ise kanunun getirmiş olduğu avantajlarda faydalanılmalıdır. Yargıya intikal etmiş olan dosyaların da kanun kapsamında yapılandırılacaktır" dedi.

Son günün 31 Ağustos olduğunu vurgulayan Güngör, "Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu kanuna göre yapılandırılacaktır. Matrah ve vergi artırımı için ise 31 Ağustos 2018 tarihine kadar bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Konyula ilgili açıklamalarda bulunan Yıldızgörer ise Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu’nun devlete borcu olan vatandaşlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu söyleyerek, vatandaşları son güne takılmamaları için ellerini çabuk tutmaları gerektiği konusunda uyardı.