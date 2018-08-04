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04 Ağustos 2018 10:42

Yıldızgörer’den Erdoğan’ın ’döviz’ çağrısına destek

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’yastık altındaki dövizlerinizi çıkarın’ çağrısına tam destek verdiklerini açıkladı.

Yıldızgörer’den Erdoğan’ın ’döviz’ çağrısına destek

04 Ağustos 2018 10:42


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’100 Günlük Eylem Planı’na ilişkin açıklamaları sırasında yastık altındaki dövizlerin çıkarılması çağrısına destek veren Yıldızgörer, MÜSİAD üyelerini ve Mersinli iş dünyasını dövizlerini bozdurmaya davet etti.


Türkiye üzerinde oynanan oyunlara gelmeyeceklerini ve her zaman devletin yanında olacaklarını kaydeden Yıldızgörer, "İş insanları olarak ülkemizin çıkarları doğrultusunda attığımız adımlar bizler için en büyük yatırımdır. Bu yüzden tüm Mersinli iş adamlarını dolarlarını ve avrolarını bozdurmaya davet ediyorum. Dış güçlerin ekonomi ambargosuna karşı milli duruşumuzu göstermemiz gerekiyor" dedi.




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