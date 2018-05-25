Yılın ilk üzüm hasadı üreticiyi memnun etti

Geçen yıl 2 bin 500 ton civarında ürün alan çiftçiler, bu yıl daha fazla rekolte bekliyor. Şu anda dalında 4 liraya satılan üzüm, sebze-meyve halinde ise beyazı 5 ile 5.5, siyahı 7-8 lira civarında satılıyor.

Mayıs ve Haziran ayında örtü altı üzüm üretiminde Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olan Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli, Kuyuluk ve Kale mahallelerinde üreteciler ürün bolluğundan ve fiyatlardan memnun. Ayrıca bu aylarda Türkiye’de hasat yapılan tek yer olan 3 mahallede üreticiler, buranın daha çok desteklenip, bu bölgelerden daha fazla ürün alınmasını istiyorlar.

Üzüm üretimiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eski Mezitli Mahalle Muhtarı Veysel Gılıçoğlu, Mezitli’ye bağlı 3 mahallede 20 yıldan bu yana üzüm üretimi yapıldığını söyledi. Geçen yıl bu 3 mahallede yapılan hasat sonucunda 2 bin 500 tona yakın ürünün çıktığını vurgulayan Gılıçoğlu, "Mayıs ve Haziran ayı civarında Türkiye’nin ilk tırpanlık, yani sofralık üzümünü çıkarıyoruz. Şu anda da tam hasat zamanı başladı. İlk yıllarda üzüm üretim alternatif ürün olarak görünüyordu ama sonradan üzüm üretimi çoğalarak devam etti. Son 2 yıla kadar gerçekten üretici hep içeri giriyordu. Çünkü girdiler yüksek ama fiyatlar hep aynıydı. Son 2 yıldan beri halkla beraber, üreticilerle beraber, belediye başkanları ve kamu kurumları temsilcilerini bir araya getirdik ve burada en azından resmi olmasa bile bir örgütlenmeye gittik. Çünkü üretici ektiği ürünü zor şartlarda 6 ay gibi uzun bir sürede yetiştiriyor. Ancak 2 yıla kadar bir türlü satış zamanında değeriyle satamıyordu" dedi.

"Önümüzdeki yılların daha iyi olacağını ümit ediyoruz"

2 yıla kadar fiyatların kötü olmasında belli sebeplerin olduğunun altını çizen Gılıçoğlu, "Üreticimiz pazarlama döneminde hep bir panik yaşıyordu. Yani erken hasat dediğimiz üzümleri olmadan hale götürdüklerinde piyasa otomatikman en düşük rakamlara gidiyordu. Son 2 yıldır ise bu çalışmalar sonucunda hep üretici bilinçli olarak üzümünü zamanında hasat ediyor hem tüketici de olmuş, gerçekten verdiği paranın karşılığını alarak rahatlıkla tüketebileceği bir üzüm alabiliyor. O yüzden son 2 yıldır çok iyi gidiyor. Bizim şu anda tek sorunumuz Türkiye’de ilk tırpanda çıkan üzümün burada üretildiğini kimse bilmiyor. Bu tarım kesimi bir yerde sahipsiz. Biz burada bir mücadele içindeyiz. Amacımız üretici malını değeriyle satsın, gelecek yıllara daha iyi üretim yapsın. Önümüzdeki yılların daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Bütün çiftçilerimize bol hasatlar diliyoruz" diye konuştu.

"350 dönümde örtü altında üzüm üretimi yapılıyor"

Araştırmalara göre Türkiye’de bu dönemde en yüksek verimin Mezitli ilçesinde alındığına da dikkat çeken Gılıçoğlu, "Ortalama dönüm başı 4 ton civarında üretim oluyor. Bu da 350 dönümde örtü altında üzüm ürettiğimizi gösteriyor. Bu ürün kaliteli, değeriyle satılırsa bu ürün daha da çoğalacaktır. Fiyatlar iyi ama daha iyi fiyatta satılsa Türkiye’nin bile iç piyasasına yetmeyecek bir ürün. Çünkü Mayıs ve Haziran ayında alternatifi olmayan bir ürün. Gerçekten 2 yıldır çiftçilerimiz sürekli uyararak, bilgilendirerek, daha iyi hasat dönemini tespit ederek, daha iyi sonuçlar alacağımıza eminim. Şu anda dalında üzün 4 lira civarında. Halde ise beyaz 5 ile 5,5, siyah olan 7 ile 8 lira civarında. Bu bugün için yeterli tam yeterli değil ama yine de fiyatlar eskiye göre çok çok iyi. Bu fiyatlara da şükür ediyoruz. 2 yıl önce fiyatlar çok kötüydü. Burada bir sahipsizlik vardı. Herkes kendi başına ne yapabilirim derdindeydi. Bugün bu örgütlenme, toplantılar, bilgilendirmeler işe yaradı. Gerçekten burada üretilen ürün kaliteli ürün. Gerçekten değeriyle satılırsa bu çiftçi kazandığı zaman herkes kazanacaktır. Burada çiftçilerin sırtından belki 2 bin kişi geçiniyor. Bu ürünün ilk başlamasından tutunda, pazarda, manavda vatandaşla buluşuncaya kadar birçok kişi ekmek yiyor. Çiftçi bacasız fabrikadır. O yüzden çiftçinin değerini bilmek lazım. Bizim örgütlenme, grev gibi bir hakkımız yok. Bu yıl olmasa gelecek yıl diyoruz. Böyle bir sabır var çiftçimizde. İnşallah bundan sonra daha iyi olur ve çiftçimiz daha çok ürün üretir" şeklinde konuştu.

Ürettikleri üzümün tanıtımı için her alanda mücadele verdiklerini kaydeden Gılıçoğlu, “Geçen yıl burada ilk kez bir festival yaptık. 1. Örtü Altı Üzüm Festivali adı altında. Bu yıld a ikincisini yapacağız. Festivalin amacı bir şekilde insanları bir araya getirip, kaynaştırmaktır. İkinci amaç ise bu ürünün burada üretildiğini, yerinde üretildiğini göstermektir. Bugün Mayıs ayının 25’i ve hasatta büyük bir ilerleme var. Bu Türkiye’de olmayacak bir şey. Bunların burada olduğunu bir yerlere duyurmak istiyoruz. Bu amaçla bu yıl da 2. kez bu festivali düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı.