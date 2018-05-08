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08 Mayıs 2018 13:36

"Yılın Tıp Adamı Ödülü" Op. Dr. Erdal Cücük’e

Obezite ve diyabet ameliyatlarıyla tanınan Op.


08 Mayıs 2018 13:36

Dr. Erdal Cücük’e, Zer 5. Altın Palmiye Ödülleri’nde “Yılın Tıp Adamı” ödülü verildi.


Tüp mide (mide küçültme) ve diyabet (transit bipartisyon) ameliyatlarındaki başarılarıyla tanınan Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün ödülünü, ünlü ses sanatçısı Yılmaz Morgül teslim etti.


“Yılın Tıp Adamı Ödülü”nü alan Op. Dr. Erdal Cücük yaptığı konuşmada oy veren herkese teşekkür ettikten sonra obezitenin insan sağlığı için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, “Önceliğimiz kilo almamak olmalı” dedi.




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