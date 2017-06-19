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19 Haziran 2017 16:48

Yılmaz: “Çölleşmenin başlıca nedeni erozyon”

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, çölleşmenin tehlikelerine dikkat çekerek, Türkiye’de tarım arazilerinin yüzde 59’unun, meraların 64’ünün, orman arazilerinin ise yüzde 54’ünün çeşitli şiddette erozyona maruz kaldığını bildirdi.

Yılmaz: “Çölleşmenin başlıca nedeni erozyon”

19 Haziran 2017 16:48


Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 17 Haziran Dünya Çölleşme Günü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenledi. Merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezinde üç gün süreyle ‘Arazi Evimiz, Bizim Geleceğimiz’ sloganı ile resim sergisi açan Bölge Müdürlüğü, ayrıca 5 bin adet biberiye, defne, fıstıkçamı, badem fidanını halka ücretsiz dağıttı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Türkiye’deki çölleşmenin başlıca nedenlerinden birinin erozyon olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de tarım arazilerinin yüzde 59’unun, meraların 64’ünün, orman arazilerinin ise yüzde 54’ünün çeşitli şiddette erozyona maruz kaldığını belirten Yılmaz, “Ülkemizde tabii çöl bulunmamakla birlikte, coğrafi konumu, iklimi, topoğrafyası ve toprak şartları ülkenin toprak bozulmasına ve kuraklığa karşı hassasiyetini artırmakta, bu durum çölleşme ve kuraklıktan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almamıza neden olmaktadır” dedi.


“2016’da 19 milyon fidanı toprakla buluşturduk”


Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye’nin ilk üçte yer aldığını vurgulayan Yılmaz, “Orman ve Su İşleri Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz hedef ve politikaları çerçevesinde Mersin’de de ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. 2016 yılı içinde 19 milyon fidanı toprakla buluşturarak Türkiye’de en fazla fidan diken il olduk. Çölleşme ve erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.




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