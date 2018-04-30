’Yöremiz Efsaneleri’ kitabı raflardaki yerini alıyor

Bugüne kadar yayınladığı 20 kitap ile okuyucularıyla buluşan Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları, son olarak Abdullah Toroslu’nun kaleme aldığı ‘Yöremiz Efsaneleri’ adlı kitap ile kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak olan Yöremiz Efsaneleri, Mersin’in efsanelerini gün yüzüne çıkarıyor. Antik dönemlerden bu yana, zamana karşı durarak ayakta kalmayı başarmış, tarihe tanıklık eden mekanlarıyla bir efsaneler diyarı olan Mersin’in efsaneleri, Toroslu’nun kaleme aldığı eserinde can buluyor. Ashab-ı Kehf’ten Danyal Peygambere, Muğdat Dede’den Şeyh Ömer’e, Donuktaş’tan Kızkalesi’ne, Şahmeran’dan Kınalı Keklik’e, Aya Thekla’dan Kanlıdivane’ye, Şeyh Ali Semerkandi’den Karacaoğlan-Karacakız’a kadar nice efsanelerin yer aldığı kitap, yöresel kültür tanıtımı anlamında zengin bir kaynak oluşturuyor. Yazarın ‘gizemli bir yolculuk’ olarak tanımladığı, okuyucuların elinden bırakamadan tek solukta okuyacağı Yöremiz Efsaneleri’nde, ayrıca Adana ve Hatay efsaneleri de yer alıyor.

Mersin Büyükşehir kültür yayınları bugüne kadar yayınladığı Bu Vatan Kimin, Milli Mücadele Yıllarında Mersin, Anadolu’nun Kapısı Tarsus Gülek Boğazı, Türkiye’nin İlk Kadın İl Belediye Başkanı, Çizgilerle Kilikya Kaleleri, Atatürk Mersin’de, Yesevi, Mersin ve Tarsus Halk Kültürü, Tarsuslu Aşık Mahrumi, Mersin Tarihi Üzerine, Karacaoğlan Yaşam Öyküsü, Karboğazı Zaferi, Erdemli Halk Kültürü, Pir-i Türkistan’ın İzinde Hoca Ahmet Yesevi, Karacaoğlan, Tarihin İzinde Kilikya’dan Mersine, 14. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Tarsuslu Aşık Nihali, Yeniceli Aşık Sıdki Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür Sanat Sempozyumu Bildirileri gibi kitaplarla kültür hayatına ışık tutmuştu.