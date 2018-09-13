Yörüklerin yol sorunu çözüldü

Yörük kültürünün devam etmesi için yörüklerin kullandığı yolları daha kullanabilir bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, 20 kilometrelik yolda stabilize malzeme nakli, serme ve sıkıştırma çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, 80 noktaya yerleştirilen 850 metrelik büzler ile aşırı yağış alan bölgede sel sularının yolu bozmasının da önüne geçti.

"Arabalar uçurumun kıyısındaydı"

Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını söyleyen Anamur Kızılaliler Mahalle Muhtarı Mehmet Sarı, "Kaşpazarı Yaylası bizim mahallemize bağlı. Yollarımız şimdi mükemmel. Ama bu yolların bir de geçmişi var. 1991 yılında bu yol açılmıştı. O günden beri de 30 yıldır hiçbir çalışma yapılmadı. İnsanlar buraya çıkarken zorluklar çekiyordu. Bu yolu Anamur'dan 14 mahalle, bir o kadar da Antalya Gazipaşa'dan mahalle ortak kullanıyor. Şu anda Mersin-Antalya il sınırındayız. Mersin'e 260 kilometre uzakta, 2 bin 200 rakımdayız. Burada bırakın iki arabayı, bir araba bile nereden geçeceğini bilemezdi. Arabalar uçurumdan ha düştüm ha düşeceğim korkusuyla gidip gelirdi" dedi.

"Pat patla inemezdik şimdi kamyon geliyor"

Anamur'un Karaağa Mahallesi'nden Kaşpazarı Yaylası'na yerleşen yörük Yaşar Yıldırım ise, "Koyunculuğa başlayalı 30 yıl oldu. 30 yıldır buradayım. Buradan patpatla inemezdik. Katır zor giderdi. Ama bu yıl şu yola bakınca diyecek söz bulamıyoruz. Bu yıl yollarımız araba görmeye başladı. Buradan aşağı göçeceğimiz zaman araba bulamazdık. Kimse taşımak istemezdi. Yol yok diye gelmezlerdi, patpatla göçerdim. Ama şimdi kime alo desek kamyon 5 dakikada geliyor" ifadelerini kullandı.