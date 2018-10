Yücelen: "Asla yatırımlarımızdan vazgeçmiyoruz"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Ali Yücelen, ekonomide kısa vadede bazı sıkıntıların yaşanabileceğini belirterek, "Bizler asla yatırımlarımızdan ve bu ülkenin geleceğine inanmaktan vazgeçmiyoruz. Yüksek teknolojili yatırımlarımız ve yenilikçi teknolojiler üzerindeki çalışmalarımız gibi bizi geleceğe taşıyan uzun vadeli projelerimizden asla vazgeçmiyoruz" dedi.

Mersin'de, TÜGİAD Çukurova Bölgesi 5. Dönem Genel Kurul Toplantısına katılan Yücelen, Türkiye ekonomisi ve dövizdeki dalgalanmalara ilişkin gazetecilere açıklamada, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, ancak bu zor günlerin uzun vadeli hedefleri değiştirmediğini vurguladı. TÜGİAD olarak birbirlerinden güç aldıklarını dile getiren Yücelen, uzun vadeli projeleri bırakmamaya çalıştıklarını kaydetti.

"Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz"

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan yüksek teknolojili yatırımlar ve yenilikçi teknolojiler üzerindeki çalışmalardan asla vazgeçmediklerini söyleyen Yücelen, "Tabi ki kısa vadede bazı sıkıntılar olabiliyor, dövizdeki bazı çalkantılar, piyasadaki bazı gelişmeler bizi olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Bu anlamda da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Asla yatırımlarımızdan ve bu ülkenin geleceğine inanmaktan vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Finans kurumları doğru sektöre doğru fon aktarımında öncü olmalı"

Herkesi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet ettiklerini belirten Yücelen, "Ekonomi beklentiler üzerine kurulan bir kurum. Eğer beklentiler iyiyse o ülkenin ekonomisi de iyiye gidiyor. Biz o beklentileri iyi tutmak adına üzerimize düşenin ne olduğunu her zaman düşünüyoruz. Ekonomi aktörlerinin konudaki rollerini belirlemeye çalışıyoruz. Özellikle finans kurumlarının böyle durumlarda daha samimi ve daha dikkatli davranmaları gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Bugünler her zamankinden daha önemli. Finans kurumundaki arkadaşlar üzerilerine düşen sorumluluğun farkına varsınlar. Firmalara, 'efendim durum şuan kötü kredi veremiyoruz' gibi basit çözümler yerine, geleceğimizi ileriye taşıyacak projeleri değerlendirmelerini ve doğru sektörlere doğru fon akıtılmasında öncü olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dolar yükseliyor fiyatlar yükseliyor, dolar düşüyor fiyatlar düşmüyor"

Dağıtıcı firmaların Türkiye ekonomisinde büyük pay sahibi olduğunu ve bugünlerde bu dağıtıcıların korunması gerektiğini aktaran Yücelen, "Türkiye'deki ekonomi sistemi bayilik üzerine kurulmuş durumda. Büyük firmaların yapmış olduğu ürünler Anadolu'muza bayiler vasıtasıyla taşınıyor. Özellikle kağıt, çimento, deterjan gibi sektörler o illerdeki dağıtıcılar vasıtasıyla tüketiciyle buluşuyor. Bugün dolardaki artış, üretici firma tarafından kolaylıkla ürüne yansıtılabiliyor. Bu fiyatta yapışkan oluyor. Yani dolar çıktığı zaman fiyatta artış oluyor ama düştüğü zaman fiyatlar düşmüyor. Bu anlamda özellikle piyasadaki rekabet çerçevesinde de bu dağıtıcıların ayakta kalması çok önemli. Eğer bu dağıtıcılar bugün sermayeleriyle birlikte ekonomimizden çekilirlerse bizim kaybımız gelecekte çok daha büyük şekilde çıkar. Dolayısıyla bu dağıtıcıların korunması gerekiyor" diye konuştu.

"Ekonomi teşvik ile yürüyen bir sistem"

Hükümetin son zamanlarda açıkladığı ekonomi teşvikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yücelen şunları söyledi: "Ekonomi hem iyi zamanda hem de kötü zamanda ceza ile değil teşvik ile yürüyen bir sistem. Biz bunu geçmişte de gördük. Eğer teşvikler ne kadar iyi düzenlenirse ne kadar amaç odaklı olursa o kadar başarılı olur. Her sektöre özel teşviklerle sektör temsilcilerinin karşısına çıkarsanız, bunun sonuçları çok daha iyi olur. İlla bu vergi teşviki veya fon sağlama teşviki değil. Her sektörün kendine göre ihtiyaçları var."