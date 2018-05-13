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13 Mayıs 2018 09:04

"Yücelen Ödülleri" sahiplerini buldu

Eski bakanladan merhum Rüştü Kazım Yücelen’in anısına düzenlenen resim, şiir ve öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


13 Mayıs 2018 09:04


Anamur Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Ortaokulu’nda 5’incisi gerçekleştirilen törende konuşan Yücelen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, her sene çocukların katkılarıyla yarışmanın geliştiğini söyledi. Yücelen, "Her adımda acizane rahmetli babamızın anısını yaşatma gayretinin yanı sıra çocuklarımızın da gelecekte yaşayacağı Mersin’e katkı sağlama çabamızı sürdürüyoruz. Çocukların yazdıkları satırları, çizdikleri resimleri görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anladık. Çocuklarımızın resim, şiir, öykü gibi sanat dallarında eser ortaya koyup, kendilerini ifade etmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini istiyoruz. Yarışma vesilesiyle onları teşvik edebilirsek ve gelecek yıllarda memleketimizden sanatçılar yetişmesine katkıda bulunabilirsek bu bizler için en büyük kazanç ve gurur kaynağı olacaktır. Bir ülke ne kadar bilim adamı ve sanatçı yetiştirirse, o kadar kalkınır” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim, şiir ve öykü dallarında, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, ’Hayalimizdeki Gelecek’ konulu eserlerini değerlendiren jürinin verdiği puanlara göre, yarışmada dereceye girenlere bisiklet, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve telefon armağan edildi.




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