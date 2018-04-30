Yükümlülere girişimcilik kursu

İŞKUR işbirliğinde düzenlenen ve kendi işini kurmak isteyen 25 denetimli serbestlik yükümlüsüne yönelik girişimcilik kursu verildi. Gerçekleştirilen kursla, yükümlülerin kendi işlerini kurması, mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum sağlamalarına destek olacak eğitimle birlikte istihdamlarına yardımcı olması hedeflendi. Bununla birlikte Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzman personeli tarafından, girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayan yükümlülerin kendi işlerini kurması için hazırlanan projelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.