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23 Kasım 2017 16:00

Zabıta ekipleri denetimleri artırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Meclisin Kasım ayı Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın verdiği talimat ile harekete geçti ve kent genelinde denetimleri artırma kararı aldı.

Zabıta ekipleri denetimleri artırıyor

23 Kasım 2017 16:00


Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı şube müdürleri ile Akdeniz, Yenişehir, Toroslar ve Mezitli ilçe belediyelerinde görev yapan şube müdürleri bir araya geldi ve kent genelinde zabıtaların sorumluluk alanında yer alan tüm konular hakkında denetimlerin sıklaşacağının duyurusunu yaptı. Ekipeler özellikle seyyar satıcılar, dilenciler ve kaldırım işgalcilerine karşı tedbirlerini artıracak. Ayrıca toplantıda gündeme gelen, özellikle çarşı merkezindeki kaldırım işgalleri konusunda konuşan ve yapılması gerekenler hususunda Zabıta Dairesi Başkanlığı’na talimat veren Başkan Kocamaz, “Kaldırım işgalleri bizi de rahatsız ediyor. Akdeniz Belediyesi’nin zabıtası ile bir araya gelin. Öncelik Akdeniz Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerle çalışın ve bu işi çözelim. Biz göreve ilk geldiğimizde ilçe belediyelerinden pazar yeri istedik ama olmadı. Yoksa biz bunların tamamını pazar yerlerinde toplayacaktık. Ya bize yer gösterin pazar yapalım ya da hali hazırda olan pazarların boş olduğu günleri bize tahsis edin dedik. Bunu birlikte oturalım konuşalım. Kaldırım işgali Mersin’in ayıbı” şeklinde konuştu.




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