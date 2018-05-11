Zabıta refüjlere rastgele konulan tabelaları kaldırdı

Zabıta ekipleri, gece yaptığı çalışmada, şehir genelinde yürüyüş yollarını ve kaldırımları işgal eden, çevre ve görüntü kirliliği ile trafik görüşünü engelleyen, yaya trafiğini tehlikeye atan, yol kenarlarına uygunsuz ve gelişi güzel konularak kazalara neden olan işletmelerin tabela ve reklam panolarına el koydu.

Özellikle ana caddeler üzerinde bulunan esnafın refüjlere koyduğu, dernekler ve özel şirketler tarafından izinsiz bırakılan, trafikte görüş açısını kapatarak kazalara sebep olan ve görüntü kirliliğine neden olan insanların dikkatini çekmek için bırakılan ticari ve kamu hizmeti amaçlı tabela ve reklam panoları için daha önceden işletme sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, uyarıları dikkate almayıp kaldırmayan işletmelerin tabelalarını tek tek keserek kaldırdı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde yapılan bu tarz çalışmaların rutin olarak devam edeceğini belirtti.