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08 Mayıs 2018 16:38

Zabıtadan ’Bilinçli Tüketim Eğitimi’

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı ve aynı zamanda tüketicileri olan gençlerin tüketim konusunda bilinçli yetişmesini sağlamak amacıyla ‘Zabıta Bilinçli Tüketici Yetiştiriyor’ sloganı ile öğrencilere eğitim veriyor.

Zabıtadan ’Bilinçli Tüketim Eğitimi’

08 Mayıs 2018 16:38


Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, Mersin genelindeki ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim veren okullarda bilinçli tüketim eğitimi veriliyor.


Büyükşehir Belediyesi zabıta personelleri tarafından verilen eğitimlerde, tüketim konusunda toplum olarak bilinçli hareket edilmesi gerektiği, gereksiz alışveriş yapılmaması, alışveriş yaparken alınan ürünün kalitesine, bütçeye uygun olup olmadığına, fiyat etiketine dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgiler verildi. Bozuk veya hatalı bir ürün alındığında geri iade koşulları, başvurulması gereken kurumlar konusunda da öğrenciler uyarıldı.


Gıda ve tıbbi maddeleri alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, alışveriş yaparken satın alınan ürünlerin son kullanma tarihinin, etiketlerinin ve garanti belgesi olup olmadığının kontrol edilmesinin yararından bahseden yetkililer, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.


Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği eğitimler, Yenişehir ilçesi Barbaros Ortaokulu’nda başladı. 13 ilçede belirlenen okullarda verilecek eğitimler, yeni eğitim öğretim döneminde de devam edecek.




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