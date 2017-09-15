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15 Eylül 2017 14:27

Zafer Turnuvası’nda kupalar sahibini buldu

Mezitli Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası’nın kupa töreni yapıldı.

Zafer Turnuvası’nda kupalar sahibini buldu

15 Eylül 2017 14:27


Mezitli Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi. Turnuvada, 11 kategoride 44 kadın ve 86 erkek tenisçi kıyasıya mücadele etti. Turnuvada başarılı olan ilk iki ve birinci olan tenisçilere kupa ve bisiklet ödülü verildi.


"Herkesin raket tutmasını istiyoruz"


Tenis sporunu her kesime yaygınlaştırmak istediklerini belirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Gençlere ve çocuklara yönelik kültürel, sanatsal ve spor alanındaki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Spor alanında ilçemizde ciddi bir ilerleme sarf ettik. Belirli dönemlerde turnuvalar düzenliyor, gençlerimizi ve çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz. Herkesin raket tutmasını, tenis sporuyla tanışmasını istiyoruz. Çok eğlenceli bir spor. Bu nedenle belediyemize ait olan ve halkımızın kullanımına açtığımız Aratos Spor Tesisleri’nde belirli dönemlerde tenis turnuvaları düzenliyoruz. Buradaki amacımız tenisi her kesime yaygınlaştırmak. Okullarımızın açılmasıyla birlikte tenis kurslarımıza da başvurabilirsiniz” dedi.


Kapalı tenis kortları müjdesi


Mersin’deki en gelişmiş tenis kompleksinin Aratos Spor Tesisleri olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Aratos Spor Tesislerini biliyorsunuzdur. Burası şahıslar tarafından işgal edilmişti. Biz bu duruma hemen el attık ve halkımızın kullanımına açmak için kolları sıvadık. Kısa sürede Mersin’in en çok kullanılan ve en gelişmiş tenis kompleksi haline getirdik. İlerleyen süreçlerde tenis kortlarının üzerini de kapatarak, Mersin’de bir marka haline getirmeyi düşünüyoruz. Böylelikle tenis severler kışında kortlarımızdan yararlanabilecekler. Mezitli’yi her alanda farklı hale getireceğiz. Mezitli her şeyin en iyisini hak ediyor ve hak ettiği tüm değerleri halkımıza sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Mezitli’deki insanların sağlıklı ve mutlu olmalarını istediğini kaydeden Tarhan, "Bir belediye başkanı için kendi bölgesindeki insanlar ne kadar mutlu ve sağlıklı ise o belediye başkanı bana göre o kadar başarılıdır. Biz bu başarımızı önce halkımız sonra çalışan personellerimizle sağlıyoruz. Turnuva kapsamında ödül alan tüm tenisçileri tekrardan tebrik ediyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.




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