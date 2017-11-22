Zayıflamak için Türkiye’ye geldiler

25 yaşındaki Şehnaz Koyun, Medical Park Tarsus Hastanesi’ndeki ameliyata 144 kilo olarak girdi. Şehnaz Koyun, Almanya’nın Bonn kentinde yaşadığını ve tavsiyeler üzerine Tarsus’u ve Op. Dr. Erdal Cücük’ü tercih ettiğini söyledi.

Münih kentinde yaşayan 38 yaşındaki Arzu Duyan ise ameliyata girdiğinde 150 kiloydu. Türkiye’de yaşayan yakınlarının önerileri üzerine Tarsus’a geldiğini belirten Duyan, 1 yıl içinde zayıflayıp daha rahat bir hayat sürmek istediğini belirtti.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük, yurt dışından gurbetçilerin ameliyatını yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Uzak ülkelerden hastaların Türkiye’yi ve Tarsus’u tercih etmelerinin gurur verici olduğunu kaydeden Op. Dr. Cücük, “Bütün hastalarımız iyileştiğinde, sağlığına kavuştuğunda mutlu oluyoruz ama gurbetçilerimizin kendi memleketlerinde, kendi yurttaşlarıyla aynı topraklarda daha rahat tedavi görmenin huzurunu yaşadığına tanık olmanın gururu bir başka” dedi.