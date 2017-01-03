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03 Ocak 2017 18:13

Zehir tacirlerine nefes kesen operasyonu

Zehir tacirlerine nefes kesen operasyonu

03 Ocak 2017 18:13

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 22 kişi yakalanırken, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin ile 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticareti yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 aylık soruşturmanın ardından 6 ayrı operasyon düzenlendi. NARKOTİM ekipleri tarafından 10 Ekim-28 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ’torbacı’ tabir edilen 22 kişi gözaltına alınırken, 4 kilogram eroin maddesi, 2 kilogram metamfetamin ve 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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