Zeliha öğretmenden ahde vefa

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Zeliha Gül, 2012 yılında lise son sınıfta iken üniversiteye girip öğretmen olmasında en büyük pay sahibi olan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret ederek teşekkür etti.

İlk maaşı ile aldığı hediyeleri Başkan Tollu'ya takdim eden Zaliha öğretmen, "6 sene önce lise son sınıfta okurken dersaneye giderek üniversite okumak istediğimi aileme söyledim. Babam esnaftı ve işleri iyi gitmiyordu, dersaneye gönderemeyeceğini söyledi. Ablamda belediye başkanımızdan yardım isteyebileceğimiz fikrini ortaya attı. Böylece başkanımız Mükerrem Tollu'yu ziyaret ettik. Ziyaretimizde başkanımıza dershaneye gitmek istediğimden bahsettim, başkanımız da ‘Ben seni dersaneye göndereceğim ama başarılı olmanı istiyorum' dedi. Ben de başkanımıza başaracağımı söyledim. Gerçekten de o yıl girdiğim üniversite sınavından başarı ile çıkarak istediğim sınıf öğretmenliği bölümünü kazandım" dedi.

5 yıl boyunca bir çok sivil toplum örgütü ile çalıştığını, gençler ve çocuklarla ilgili çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Zeliha Gül, en sonunda kendi memleketine gelerek sınıf öğretmenliği yaptığını kaydetti.

Başkan Tollu da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Kişisel olarak kendi imkanlarımızla Zeliha Gül kızımızı o zamanlar dersaneye gönderdik. Bu yöndeki talepleri de göz önüne alarak bir proje gerçekleştirdik ve belediyemiz bünyesinde başarılı olan yavrularımıza yönelik bir dersane modeli gerçekleştirerek binlerce öğrencimize ücretsiz bu imkanı sunduk. Özellikle kız çocuklarımızı okutmalıyız. Bu fikirden hareketle kız öğrencilerimizin okuması konusunda çok daha hassas davranıyoruz. Bizim insanımızın inandıktan ve istedikten sonra her şeyi başaracağına inanıyorum. Zeliha öğretmenimizle gurur duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.