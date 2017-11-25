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25 Kasım 2017 11:52

Zeliha Su, çocuklarla fidan dikti

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Emirler Mahallesi’ndeki hatıra ormanına çocuklarla birlikte fidan dikti.

Zeliha Su, çocuklarla fidan dikti

25 Kasım 2017 11:52


Zeliha Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Türkiye genelinde yürütülen proje çerçevesinde, Mersin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesinde bulunan ‘Gönül Elçileri Hatıra Ormanı’nda Mersin Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklarla bir araya geldi. Etkinliğe, Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya ve yaklaşık 300 çocuk ile birim yöneticileri katıldı.


Etkinlikte, çocuklarla birlikte fidan diken Su, onlara hediyeler de dağıttı.


Gönül Elçileri Hatıra Ormanına yaklaşık 5 hektar alana 4 bin 500 civarında çeşitli türde fidan dikildi. Etkinlikte, Orman Bölge Müdürü Yılmaz, Toroslar Anıttepe’de bulunan Çocuk Hakları Hatıra Ormanının çevre düzenlemesi için de çocuklara söz verdi.


İl Gönül Elçileri ve Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı da katılımlarından ve desteklerinden dolayı Zeliha Su ve Bölge Müdürü Yılmaz’a teşekkür etti.


Öte yandan, fidan dikme töreninde çocukları yalnız bırakmayan anneler ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla fidan alanında pankart açtılar.




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