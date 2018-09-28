Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Mut ilçesinde zeytin hasadı buruk başladı.

Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, ilçede, kayıtlı 10 milyon 500 bin zeytin ağacıyla birlikte 12 milyon adet zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "9 zeytin salamura işleme tesisiyle 13 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. 2017 yılında toplam 367 bin ton zeytin rekoltemiz oldu. Bunun 257 bin tonu sofralık olarak satıldı” dedi.

Geçen yıl 6 ile 8 liradan satılan yağlık zeytinin kilosunun 1 ile 4 lira arasında değiştiğini vurgulayan Acar, "Zeytin hasadı yeni başlamasına rağmen fiyatlar şaşırtıyor. Aksine bu yıl zeytin kalitesi çok yüksek. Zeytin üreticisi tüccar bulamıyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.